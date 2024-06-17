«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Иваном Морозовым

«Спартак» заключил новый двухлетний контракт с Иваном Морозовым – соглашение с ведущим центральным нападающим подписано сроком до 2026 года.

В своём первом сезоне за «Спартак» 24-летний Морозов стал частью тройки с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Иван впервые был выбран для участия в Матче звёзд КХЛ, набрал 46 (14+32) очков в 48 матчах при показателе полезности «+16» и 55% выигранных вбрасываний.

Всего в КХЛ на счету Морозова 174 матча, в которых нападающий набрал 105 очков — забросил 39 шайб и отдал 66 результативных передач при показателе полезности «+48». Помимо «Спартака», нападающий выступал в КХЛ за «Югру», СКА и ХК «Сочи».

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Металлургу».