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Инсайдер НХЛ: «Эдмонтон» сокрушил Бобровского и посеял семя сомнения во «Флориде»

Инсайдер НХЛ: «Эдмонтон» сокрушил Бобровского и посеял семя сомнения во «Флориде»
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли оценил разгромную победу «Эдмонтона» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1). Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 16 бросков и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

«Эдмонтон» может похвастаться лучшей атакой, которую когда-либо видела «Флорида», просто они не реализовали её до четвёртой игры. Они сделали заявление. Поскольку на кону стоит так много всего, Морис говорил о человеческой природе, когда отчаяние противопоставляется желанию. Удивительно, как быстро это может измениться в серии плей-офф. «Ойлерз» посеяли семя сомнения и сломали ранее несокрушимого вратаря. Добро пожаловать на финал Кубка Стэнли», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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