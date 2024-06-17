Инсайдер НХЛ: «Эдмонтон» сокрушил Бобровского и посеял семя сомнения во «Флориде»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли оценил разгромную победу «Эдмонтона» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1). Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 16 бросков и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

«Эдмонтон» может похвастаться лучшей атакой, которую когда-либо видела «Флорида», просто они не реализовали её до четвёртой игры. Они сделали заявление. Поскольку на кону стоит так много всего, Морис говорил о человеческой природе, когда отчаяние противопоставляется желанию. Удивительно, как быстро это может измениться в серии плей-офф. «Ойлерз» посеяли семя сомнения и сломали ранее несокрушимого вратаря. Добро пожаловать на финал Кубка Стэнли», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.