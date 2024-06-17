Олимпийский чемпион поделился мнением об обмене Вадима Шипачёва в минское «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об обмене нападающего Вадима Шипачёва в минское «Динамо». Соглашение опытного форварда с минским клубом рассчитано на два сезона.

— Как оцените переход Шипачёва в минское «Динамо»?

— Это большая помощь. Шипачёв — разносторонний игрок, у него в голове компьютер есть. Один из сильнейших! Я думаю, что поможет минскому «Динамо». Они же всегда выходят в плей-офф и в последнее время в первом раунде заканчивают. Поможет им 100%, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6».