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Двукратный олимпийский чемпион оценил шансы Гусева найти себе клуб в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион оценил шансы Гусева найти себе клуб в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы нападающего Никиты Гусева найти себе клуб в НХЛ.

— Гусев ищет себе варианты в НХЛ. Пригодится ли Никита там?
— Я не думаю. Это уже вторая попытка будет. Я не думаю, что он понравится кому-то в НХЛ. Они его знают уже. Он игрок достаточно грамотный, но надо найти своего тренера, которому он подойдёт. Для НХЛ Никита и не такого высокого роста…

Да, игрок он грамотный, фантастический! Есть желание — пускай съездит. Попытка не пытка. Это его личное дело.

— Есть ли у вас предположение, какому тренеру или клубу он мог бы подойти?
— Нет предположений. Не знаю, что его здесь не устраивает. Но он взрослый человек, знает, что делает. В НХЛ надо сражаться, у них свои пятёрки же: одни — оборонительные, другие — атакующие. Никите с его талантом надо играть в первых двух, не ниже. Так что, наверное, трудно найти какого-то тренера под его габариты, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего за бело-голубых Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.

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