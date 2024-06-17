Защитник системы «Ак Барса»: 100% готов к КХЛ, только физику немного подтянуть

Защитник системы «Ак Барса» Степан Терехов заявил, что готов играть в КХЛ. 19-летний игрок обороны в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Петрова в составе альметьевского «Нефтяника».

— Ваш первый взрослый сезон в карьере – и уже выигранный Кубок...

— Удачный сезон, сыграл почти все матчи. В регулярке только один пропустил, а в плей-офф провёл все. Так что я доволен.

— Вы будете проходить предсезонку с «Ак Барсом»?

— Да, я поеду на сборы с первой командой. Но детали пока ещё не знаю.

— Вы готовы играть и конкурировать на уровне КХЛ?

— 100% готов. Осталось только ещё немного физику подтянуть, летом буду над этим работать, — цитирует Терехова «РБ Спорт».

В финале Кубка Петрова «Нефтяник» обыграл тульский АКМ — 4-0. «Ак Барс» завершил выступления в плей-офф КХЛ, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде — 1-4.