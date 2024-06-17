Воспитанник «Ак Барса»: ради «Куньлуня» мог сменить спортивное гражданство

23-летний защитник Лев Стариков заявил, что не стал менять спортивное гражданство на китайское ради продолжения игры за «Куньлунь». Воспитанник «Ак Барса» провёл за китайский клуб 49 матчей в сезоне-2020/2021.

— Была ли у тебя возможность остаться в «Куньлуне» на следующие сезоны?

— Да, была, но для этого мне пришлось бы делать китайский паспорт. Только на таких условиях оставили бы в команде. На базе «Куньлуня» же формировали сборную Китая по хоккею на предстоящую зимнюю Олимпиаду. В общем, позвонили агенту, спросили, играл ли я за национальную команду. На тот момент большого дебюта за Россию у меня не было. Я играл на юниорских соревнованиях за Россию, но за молодёжку, к примеру, заигран не был. По идее, сменить спортивное гражданство ради «Куньлуня» я мог запросто, но отказался. Ведь потом обратно, насколько я знаю, очень тяжело получить российский паспорт. Столько трудностей предстояло бы пройти, — цитирует Старикова «Татар-информ».

Стариков провёл в КХЛ 49 матчей за «Куньлунь» и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности «-12». Летом 2021 года Стариков подписал двусторонний контракт с «Ак Барсом», рассчитанный до 2023 года. Выступал за фарм-клуб «Барс» в ВХЛ, набрав 13 (2+11) очков за 66 игр. 1 июля 2023 года заключил двусторонний контракт с московским «Спартаком» на два года. 31 декабря 2023 года стал игроком «Югры».