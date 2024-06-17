«Это уже в прошлом». Тарасенко — о настрое «Флориды» после разгрома от «Эдмонтона»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о состоянии команды после разгромного поражения от «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:8 в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы можем перевернуть страницу и сосредоточиться на следующей игре. Что бы ни произошло, это уже случилось. Теперь всё в прошлом. Извлечём из этого урок и вернёмся», — приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Тарасенко стал автором единственной заброшенной шайбы «пантер» в этом матче. Сейчас на счету форварда 9 (5+4) очков в 21 матче текущего плей-офф.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня, в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.