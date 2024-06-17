«Самые неприятные». Форвард «Металлурга» Канцеров — об игре против защитников «Амура»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров назвал защитников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), против которых ему было сложнее всего играть.

«Наверное, сложнее всего играть в прошлом сезоне было против защитников «Амура». Очень неудобный соперник – что в плей-офф, что в регулярке.

Все защитники габаритные, здоровые. Может, они не такие техничные, но они свою работу делали отлично, Хабаровск же попал в плей-офф — они молодцы. Они нам вон какой бой дали.

Все думали, что «Магнитка» легко справится с «Амуром». На самом деле очень жёсткая игра была. Защитники «Амура» самые неприятные», — приводит слова Канцерова Legalbet.

19-летний Канцеров в прошедшем сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 очков.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).