Тренер «Чайки» Фёдоров рассказал, что помогло Силаеву закрепиться в КХЛ

Тренер «Чайки» Дмитрий Фёдоров назвал причины, по которым молодому защитнику Антону Силаеву удалось закрепиться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

– Антон Силаев 2006 года и отыграл всю регулярку в «Торпедо». В его ситуации многое решили габариты?

– В финале Кубка Харламова 2023 года Силаев играл в первой паре с Богданом Конюшковым. Он получил в «Чайке» больше игрового времени и возможности показать себя. Игорь Николаевич приходил на матчи финала МХЛ и видел, как действует Антон на льду, поэтому в августе предоставил ему шанс показать себя в «Торпедо». На сборах Силаев имел небольшое преимущество над другими защитниками, потому что к тому времени уже месяц занимался в «Чайке». Габариты, здоровая уверенность в себе, стремительная обучаемость помогли ему закрепиться в КХЛ. А ведь за пару-тройку лет Антон раскачается и будет особенным игроком, каких в мировом хоккее единицы, — приводит слова Фёдорова пресс-служба МХЛ.