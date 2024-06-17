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Легенда «Спартака» оценил шансы Макдэвида стать лучшим хоккеистом в истории

Легенда «Спартака» оценил шансы Макдэвида стать лучшим хоккеистом в истории
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Двукратный олимпийский чемпион и легендарный нападающий «Спартака» Александр Кожевников высказался о том, есть ли шансы у канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида стать лучшим хоккеистом в истории.

— Есть ли у Макдэвида шансы стать лучшим хоккеистом в истории?
— Как я уже говорил, если в будущем не будет серьёзных травм, он единственный, кто сможет этого звания достичь. Побьёт и рекорд Овечкина, и рекорд Гретцки.

— Есть категория людей, которые не считают игрока великим, если у него нет Кубка Стэнли.
— У него ещё времени-то сколько! Есть такие, как и в футболе. У каждого своё мнение, каждое мнение имеет право на жизнь. Какое-то мерило должно быть, но его в жизни никогда нет. Поэтому и есть разные точки зрения. Дай бог. Но у него ещё времени полно выиграть. Если не выиграют в этом году, времени у Макдэвида ещё много.

— Если посмотреть на перспективы «Эдмонтона», так не кажется.
— А что вас смущает? Там всё зависит от двух игроков — Макдэвида и Драйзайтля, который тоже здорово играет. Так что там есть те, кто хорошо играет. И они ещё могут кого-то подобрать. Будут над этим работать. Так что перспективы у Макдэвида большие, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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