Кожевников высказался о втором подряд обмене Шипачёва за символические 1000 рублей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том факте, что Вадим Шипачёв дважды за последние два года был обменян за символическую сумму в 1000 рублей. В 2022-м он перешёл в «Ак Барс» в результате сделки с московским «Динамо».

— Шипачёва во второй раз обменивают всего лишь за символические 1000 рублей. Что думаете об этом?

— Такого игрока, естественно, надо оформить, если он не нужен клубу. Пользу он всё равно принесёт. Так что это нормальные вещи, клубные дела. Значит, есть какая-то договорённость с агентами. Мы же не знаем, только рассуждать начинаем. Перешёл человек — и всё, отлично. Для него отлично, хорошая команда, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

14 июня минское «Динамо» объявило о переходе 37-летнего форварда и подписании с ним контракта на два сезона.

Напомним, в прошедшем сезоне на счету Шипачёва 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6».