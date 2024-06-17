«Примитивен и не способствует развитию». Плющев — о стиле игры «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о хоккее «Локомотива» и о том, как переход нападающего Александра Радулова может повлиять на стиль игры команды.

— Ход Ярославля с Радуловым вам понятен?

— «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но мы много говорили, что стиль игры команды примитивен и не способствует развитию молодёжи. Летом клуб обратил на это внимание. Приглашение Радулова — попытка придать моноигре стереоэффект. Возможности Радулова хорошо известны тренеру «Локомотива» Никитину по работе помощником Квартальнова в ЦСКА. Наверное, он рассчитывает правильно выстроить этого игрока, вернуть ему резкость, убрать его претензии партнёрам. А о чистом мастерстве Радулова говорить отдельно не нужно.

Считаю, что это вполне решаемая задача. Радулов — амбициозный спортсмен. Он способен перезагрузиться.

— Сможет ли он успевать за скоростными партнёрами, всё-таки «Локомотив» — одна из самых быстрых команд КХЛ?

– Пустая беготня никому не нужна, она не приносит эффект, мы это увидели в финале Кубка Гагарина. Радулов способен сделать игру «Локомотива» более глубокой, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.