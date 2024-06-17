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Главный тренер «Флориды» Морис ответил, будет ли менять состав на пятый матч финала НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис ответил на вопрос, будет ли он вносить изменения в сочетания звеньев перед пятым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Морис сказал, что он «безусловно, рассматривает возможность изменения состава» на пятую игру, но пока ничего официального.

Ломберг этим утром тренировался в четвёртой пятёрке», — написал журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Четвёртый матч команда Мориса проиграла канадскому клубу со счётом 1:8. Напомним, сейчас «Пантерз» ведут в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня, в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.