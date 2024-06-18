«Коламбус» уволил главного тренера команды

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан был уволен со своего поста, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Я провел с Паскалем несколько недель, и он показался мне выдающимся человеком и умным хоккейным тренером, который очень усердно работал в прошлом году в сложных обстоятельствах, но я считаю, что перемены пойдут нам на пользу», — сказал президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер команды Дон Уодделл.

Венсан возглавляет «Блю Джекетс» с 2023 года, после отставки Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах. Этот опыт стал для специалиста дебютным в качестве главного тренера команды.

Напомним, в текущем сезоне «Коламбус» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.