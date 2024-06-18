39-летний экс-голкипер клубов НХЛ Брайан Эллиотт завершил карьеру

39-летний бывший вратарь клубов НХЛ Брайан Эллиотт завершил карьеру, сообщает журналист Лу Корак на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что Эллиотт принял предложение клуба о работе. Канадец будет заниматься развитием вратарей из системы «блюзменов», а также скаутингом.

Эллиотт выступал за команды НХЛ с 2008 по 2023 годы. Он играл за такие клубы как: «Оттава Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, «Сент-Луис Блюз» закончил регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 92 очка.

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