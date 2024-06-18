Шестикратный обладатель Кубка Стэнли оценил лидерские качества Коннора Макдэвида

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье оценил лидерские качества капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Когда они проигрывали в начале сезона, приходилось принимать трудные решения. И это то, что происходит в эволюции великого игрока. Трудовая этика имеет значение. Язык тела имеет значение. Отношения имеют значение. И я говорю не только о ношении капитанской буквы С. Я говорю о лидерстве во многих отношениях, и мы видели это в плей-офф. Выходя на финал Кубка Стэнли и проигрывая со счётом 0-3, ты действительно на кого-то рассчитываешь, тебе нужен голос и пример, чтобы всех успокоить. Коннор делает невероятную работу. Он никогда никого не винил, никогда не жаловался, когда они проигрывали.

Люди в раздевалке наблюдают за ним, люди в Эдмонтоне наблюдают за ним, люди по всей стране наблюдают за ним. Это нелегко. Есть трудные решения, которые необходимо принять. Именно так вы растёте как лидер. И я могу сказать вам, что это тяжело — не знать, что перед тобой и на что ты способен, пока не столкнёшься с этим. Это огромное давление на команду — вернуть Кубок Стэнли в Канаду. Все наблюдают за ним. Мир наблюдает за ним. Я не могу сказать достаточно хороших слов о том, как он справлялся со всем этим. Это было просто замечательно», — приводит слова Мессье сайт НХЛ.