Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли оценил лидерские качества Коннора Макдэвида

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли оценил лидерские качества Коннора Макдэвида
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье оценил лидерские качества капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Когда они проигрывали в начале сезона, приходилось принимать трудные решения. И это то, что происходит в эволюции великого игрока. Трудовая этика имеет значение. Язык тела имеет значение. Отношения имеют значение. И я говорю не только о ношении капитанской буквы С. Я говорю о лидерстве во многих отношениях, и мы видели это в плей-офф. Выходя на финал Кубка Стэнли и проигрывая со счётом 0-3, ты действительно на кого-то рассчитываешь, тебе нужен голос и пример, чтобы всех успокоить. Коннор делает невероятную работу. Он никогда никого не винил, никогда не жаловался, когда они проигрывали.

Люди в раздевалке наблюдают за ним, люди в Эдмонтоне наблюдают за ним, люди по всей стране наблюдают за ним. Это нелегко. Есть трудные решения, которые необходимо принять. Именно так вы растёте как лидер. И я могу сказать вам, что это тяжело — не знать, что перед тобой и на что ты способен, пока не столкнёшься с этим. Это огромное давление на команду — вернуть Кубок Стэнли в Канаду. Все наблюдают за ним. Мир наблюдает за ним. Я не могу сказать достаточно хороших слов о том, как он справлялся со всем этим. Это было просто замечательно», — приводит слова Мессье сайт НХЛ.

Материалы по теме
Мессье: Коннор Макдэвид — талант поколения, его набор навыков феноменален
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android