Двукратный чемпион мира: Василевский всегда максимально собран, Бобровский — другой

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков рассказал об игре российских голкиперов Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Сергея Бобровского («Флорида Пантерз»).

— Сейчас для вас кто идеальная модель вратаря?

— Я без ума от Василевского. В Воронеже постоянно показывал ребятам нарезки его игры с разных камер. При больших габаритах — феноменальная пластика, растяжка. И он всегда спокоен как удав. Не знаю, что внутри, но всегда максимально собран. Бобровский — другой.

— Трудяга?

— Да, видно всегда, как человек пашет. И легенда уже сейчас. Варламов, Шестёркин, Сорокин — всем респект. Надеюсь, когда эта плеяда будет уходить, потихоньку свежая кровь появится. Если брать не русских голкиперов, то Флёри вызывает уважение — старая школа, — приводит слова Бирюкова «Спорт уик-энд».

Напомним, три российских вратаря становились обладателями «Везина Трофи» — лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Этими вратарями стали Сергей Бобровский (дважды), Игорь Шестёркин и Андрей Василевский.