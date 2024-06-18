The Hockey News: Тренин не звезда, но он именно тот тип нападающего, который хотят клубы

Журналист Майкл Дероса в статье на портале The Hockey News считает, что российский нападающий Яков Тренин может быть востребован на рынке свободных агентов.

«Сейчас, когда сезон «Эвеланш» закончился, контракт Тренина истёк. Если «Эвеланш» не переподпишут 27-летнего форварда до 1 июля, он станет неограниченно свободным агентом. Если это осуществится, он явно будет востребован.

Хотя Тренин не звезда, он именно тот тип нападающего из нижних звеньев, который хотят клубы. Он в меру активен в атаке, играет на всех трёх позициях нападающего, может играть в меньшинстве с отличной физподготовкой. В то же время ему нет и 30 лет, а значит, он в игре ещё несколько лет, так что это только добавляет ему общей привлекательности.

Будет интересно посмотреть, что «Эвеланш» решит сделать с Трениным в это межсезонье. Было бы неплохо, чтобы он остался игроком нижних звеньев, но если он выйдет на рынок, у него не должно возникнуть проблем с поиском нового дома», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне Тренин принял участие в 76 играх регулярного сезона, забив 12 голов и отдав пять результативных передач.