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Ткачук, Беннетт и Экблад пропустили тренировку «Флориды», но сыграют в пятом матче финала

Хоккеисты Мэтью Ткачук, Сэм Беннетт и Аарон Экблад пропустили тренировку «Флориды Пантерз» в понедельник, но сыграют в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Всё хорошо», — заявил главный тренер «пантер» Пол Морис, когда его спросили про отсутствие хоккеистов.

Напомним, четвёртый матч финальной серии команда Мориса проиграла канадскому клубу со счётом 1:8. Сейчас «Пантерз» ведут в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

Ранее Морис ответил на вопрос, считает ли он преимущество в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» комфортным.