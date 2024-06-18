СКА обменял нападающего Дмитрия Бучельникова в «Витязь»

Хоккейный клуб «Витязь» совершил обмен со СКА, в результате которого состав подмосковной команды пополнил нападающий Дмитрий Бучельников. Как сообщает пресс-служба «Витязя», контракт с форвардом заключён сроком на два года. В СКА перешли права на 27-летнего шведского форварда Дмитрия Тимашова.

20-летний Бучельников с начала октября прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки.

Бучельников – серебряный призёр юниорского чемпионата мира – 2021, обладатель Кубка Харламова – 2022 в составе «СКА-1946», бронзовый призёр чемпионата России и обладатель Кубка Континента в составе СКА в сезоне-2022/2023. В феврале этого года он был признан КХЛ лучшим новичком месяца.