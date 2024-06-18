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«Это часть его личности». Морис рассказал об особенности тренировок Бобровского

«Это часть его личности». Морис рассказал об особенности тренировок Бобровского
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что вратарь Сергей Бобровский любит тяжёлые тренировки и сильные броски, которые обычно не нравятся другим голкиперам. На тренировке перед пятым матчем финала Кубка Стэнли российский вратарь совершил потрясающее спасение, что привело в восторг полевых игроков.

«Это часть его личности и часть его отношений с командой. Именно поэтому мы проводим некоторые из тех упражнений, которые некоторым голкиперам покажутся спорными. Ему это нравится. Он не вратарь, который не хочет работать, который не хочет отражать сильные броски на тренировке. Он хочет справиться со сложными вещами», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Пятый матч финальной серии состоится в ночь на 19 июня на площадке «Флориды».

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