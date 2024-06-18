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Форвард «Флориды»: мы очень уверены в Бобровском, он великолепен

Форвард «Флориды»: мы очень уверены в Бобровском, он великолепен
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Нападающий «Флориды» Картер Вераге высоко оценил мастерство вратаря Сергея Бобровского и заявил, что игроки «Пантерз» уверены в российском голкипере. Бобровский пропустил пять шайб и был заменён по ходу четвёртого матча финала Кубка Стэнли.

«Он великолепно играл во всех матчах плей-офф. Мы, очевидно, очень уверены в Бобе. Вы видели, как великолепно он играет. Он потрясающий. Больше мне нечего сказать», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами. Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Текущий счёт в серии — 3-1 в пользу «Флориды».

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