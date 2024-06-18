Нападающий «Филадельфии» Аткинсон отказывается от обмена в «Сан-Хосе»

Нападающий «Филадельфии» Кэм Аткинсон отказывается от обмена в «Сан-Хосе» Действующий контракт форварда с кэпхитом $ 5,87 млн в год рассчитан до завершения следующего сезона. «Шаркс» заинтересованы в обмене нападающего, но Аткинсон не хочет переходить в «Сан-Хосе», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

В договоре хоккеиста предусмотрен выбор из 10 команд, в которые он не хочет переходить. По-прежнему сохраняется возможность того, что «Флайерз» выкупят соглашение игрока.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Аткинсон провёл 70 матчей и набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Всего в НХЛ 35-летний нападающий провёл 770 матчей, в которых набрал 480 очков — забросил 249 шайб и отдал 231 результативную передачу.