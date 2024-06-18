Инсайдер НХЛ назвал претендентов на пост главного тренера «Коламбуса»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн назвал претендентов на пост главного тренера «Коламбуса». Ранее «Блю Джекетс» отправили в отставку Паскаля Венсана с должности главного тренера. Теперь клуб планирует пригласить на эту должность опытного специалиста.

В число вероятных кандидатов, которыми может интересоваться «Коламбус», входят Тодд Маклеллан, Джефф Блэшилл, Дин Эвасон и Джей Вудкрофт.

Венсан возглавляет «Блю Джекетс» с 2023 года, после отставки Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах. Этот опыт стал для специалиста дебютным в качестве главного тренера команды.

Напомним, в текущем сезоне «Коламбус» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.