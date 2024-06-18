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В «Каролине» объяснили выбор генерального менеджера клуба

В «Каролине» объяснили выбор генерального менеджера клуба
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Владелец «Каролины» Том Дандон объяснил решение руководства клуба назначить Эрика Тулски на должность генерального менеджера команды.

«Эрик готов к этой возможности. У него есть проверенный опыт управления людьми и контроля за операциями как за пределами хоккея, так и за последнее десятилетие с «Харрикейнз». Его преданность делу, трудовая этика и внимание к деталям делают его идеальным кандидатом на пост нашего следующего генерального менеджера. Всё, что мы здесь делаем, мы делаем совместно, и Эрик будет тесно сотрудничать с Дарреном Йорком, Родом Бриндамором и нашей командой руководителей, чтобы продолжить создание хоккейного клуба чемпионского уровня», — цитирует Дандона пресс-служба клуба.

Тулски провёл четыре сезона в качестве помощника генерального менеджера и 24 мая был назначен временным генеральным менеджером.

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