Иван Демидов назвал двух российских игроков НХЛ, кто играет в похожем с ним стиле

Нападающий системы СКА Иван Демидов считает, что Джек Хьюз, Кирилл Капризов и Никита Кучеров играют в похожем с ним стиле, сообщает журналист The Hockey News Райан Кеннеди. При этом Демидов заявил, что у него нет кумира среди игроков НХЛ.

Демидов гордится своим хоккейным интеллектом, ловкостью и броском, но при этом хочет продолжать становиться более взрывным и совершенствовать свои навыки.

Ранее Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги.

Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.