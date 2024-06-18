Скаут НХЛ — о прошлом сезоне Демидова: он оправдал все ожидания

Один из скаутов НХЛ заявил, что нападающий системы СКА Иван Демидов оправдал все выданные ему авансы перед прошлым сезоном.

«Он оправдал всё, что мы ожидали в его исполнении от прошлого сезона. У него мягкие руки в плотной игре, способность создавать угрозу у ворот и плотный бросок. Мы увидели много его голов, в которых его жёстко опекают защитники, и он всё равно забивает, потому что он прирождённый игрок в плотной игре», — цитирует анонимного скаута The Hockey News.

Ранее Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.