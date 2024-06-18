Новиков: добрые люди сделают всё, чтобы «Спартак» обрёл новый дворец

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о проекте нового стадиона для «Спартака». Красно-белые проводят домашние матчи в КХЛ на арене «Мегаспорт».

«На сегодня есть проект новой арены в Лужниках. Принято решение вместо старого и намоленного Дворца спорта построить новый спартаковский стадион. Говорят, добрые люди сделают всё, чтобы «Спартак» при помощи города обрёл новый дворец. Перспектива у клуба хорошая», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу». По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял четвёртое место в таблице Западной конференции, став лучшей командой лиги по заброшенным шайбам (233).