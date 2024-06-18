Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новиков: добрые люди сделают всё, чтобы «Спартак» обрёл новый дворец

Новиков: добрые люди сделают всё, чтобы «Спартак» обрёл новый дворец
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о проекте нового стадиона для «Спартака». Красно-белые проводят домашние матчи в КХЛ на арене «Мегаспорт».

«На сегодня есть проект новой арены в Лужниках. Принято решение вместо старого и намоленного Дворца спорта построить новый спартаковский стадион. Говорят, добрые люди сделают всё, чтобы «Спартак» при помощи города обрёл новый дворец. Перспектива у клуба хорошая», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу». По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял четвёртое место в таблице Западной конференции, став лучшей командой лиги по заброшенным шайбам (233).

Материалы по теме
Канарейкин: «Спартак» в следующем сезоне КХЛ будет одним из главных фаворитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android