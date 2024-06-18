Клуб «Юта» назначил Криса Армстронга на должность президента по хоккейным операциям

«Юта» назначила Криса Армстронга на должность президента по хоккейным операциям. Армстронг, не имеющий никакого отношения к генеральному менеджеру «Юты» Биллу Армстронгу, также будет заместителем губернатора и станет заниматься бизнес-операциями и владением Smith Entertainment Group (SEG).

Напомним, ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. При этом планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей. Ранее «Юта» подписала соглашение с первым игроком. Им стал шведский нападающий Ноэль Норд.