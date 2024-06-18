Серавалли рассказал, какую игру он ждёт от Бобровского в пятом матче финала Кубка Стэнли

Журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли считает, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вернётся к своей уверенной игре в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». В четвёртой встрече российский голкипер пропустил пять шайб и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

«Если бы вы сказали мне, что, скорее всего, продолжится – плохая игра Бобровского в воротах или «Ойлерз», обретшие уверенность и забивающие пачками голы в ворота «Пантерз»? Я отвечу, что, скорее всего, продолжением будет, если Бобровский снова обретёт себя. Это такой преданный игре хоккеист, который очень много играет. Он получил отдых в прошлом матче, но я не думаю, что вы сможете дать ему отдохнуть дважды, однако это сделало бы ситуацию очень интересной. Я думаю, что более вероятно, что он найдёт способ вернуться к своей надёжной игре», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

Пятый матч финальной серии пройдёт в ночь на 19 июня и начнётся в 3:00 мск.