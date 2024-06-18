Артамонов — о Ларионове: до него никогда не видел тренеров в России, которые не кричат

18-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал о роли главного тренера Игоря Ларионова в становлении его карьеры.

«Он нашёл для меня правильный путь. Он рассказал мне, что мне следует делать, как я должен готовиться к матчам и чего он ожидает от меня в этом сезоне как от игрока КХЛ, и это сработало очень хорошо.

Я больше не видел таких тренеров в России, которые вообще не кричат. Он вежливо всё объясняет, что нужно делать, шаг за шагом. Он никогда не наказывал меня на тренировке, даже если я сделал что-то не так и чувствую, что это неправильно. Ларионов говорит: «Не волнуйся» и вежливо поправляет мою игру. Ларионов всегда говорил мне не беспокоиться о моём возрасте, говоря: «Ты часть этой команды, твоё место здесь», — цитирует Артамонова Daily Faceoff.