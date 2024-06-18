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Нападающий «Эдмонтона»: Макдэвид побил рекорд Гретцки, так что он — MVP Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона»: Макдэвид побил рекорд Гретцки, так что он — MVP Кубка Стэнли
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Нападающий «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй считает капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком текущего розыгрыша Кубка Стэнли и уверен, что канадец должен получить «Конн Смайт Трофи», даже если «Эдмонтон» не выиграет главный трофей.

«Думаю, что он должен получить этот трофей, даже если мы не выиграем Кубок Стэнли. Когда ты превосходишь рекорд Уэйна Гретцки – это довольно уникально. Коннор великолепный лидер и играет потрясающе», – цитирует Холлоуэя ESPN.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макдэвида 22 сыгранных матча, в которых он набрал 38 (6+32) очков при показателе полезности «+9». Форвард записал на свой счёт 32-ю результативную передачу (при шести шайбах) и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (31) по ассистам за один розыгрыш в истории плей-офф НХЛ, который был установлен легендарным канадцем в 1988 году.

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