«Рейнджерс» выставили нападающего Баркли Гудроу на драфт отказов, сообщает TSN. Его контракт действует ещё три года с кэпхитом $ 3,64 млн. Хотя у форварда есть пункт о запрете обмена с 15 командами, все клубы будут иметь шанс претендовать на него до среды в 14:00 по восточному времени. Первое окно выкупа в межсезонье откроется после завершения финала Кубка Стэнли.

Оформив дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой», Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф. Всего на его счету 8 (6+2) баллов в 16 играх розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате форвард забил четыре гола в 80 матчах, отметившись 12 (4+8) очками за результативность.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Гудроу забил 60 голов и набрал 169 очков в 572 матчах НХЛ.