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«Ожидаю, что проведу свой лучший матч». Ткачук поделился ожиданиями от пятой игры финала

«Ожидаю, что проведу свой лучший матч». Ткачук поделился ожиданиями от пятой игры финала
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Текущий счёт в серии 3-1, и в случае победы в предстоящей игре хоккеисты «Пантерз» станут обладателями главного трофея НХЛ.

«Я ожидаю, что проведу свой лучший матч в этой серии. Прошлая игра нам не удалась. Я способен играть лучше, чем в последних четырёх периодах этой серии.

У нас есть великолепный шанс добиться самой большой цели в нашей жизни, и мы хотим это сделать. В прошлом матче соперник сыграл очень хорошо, однако мы использовали перерыв между матчами, чтобы восстановиться и сделать выводы. Мы находимся в отличном положении, и у нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли при своих болельщиках», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Пятый матч пройдёт в ночь на 19 июня и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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