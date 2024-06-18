«Ванкувер» намерен подписать нападающего Джейка Гюнцеля

Нападающий Джейк Гюнцель может 1 июля выйти на рынок неограниченно свободных агентов. У него завершается договор с зарплатой $ 6 млн в год. Как сообщает Daily Faceoff, «Ванкувер» предпримет активные попытки подписать соглашение с нападающим.

«Харрикейнз» провели переговоры с Гюнцелем и его представителями. Клубу было сообщено, что хоккеист, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов, чтобы оценить все варианты.

Напомним, 29-летний Гюнцель перешёл в «Харрикейнз» 7 марта в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз». За «ураганов» нападающий провёл 28 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 34 (12+22) очка. Его команда не смогла преодолеть второй раунд Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).