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Быков оценил идею представления Сергея Бобровского к государственной награде

Быков оценил идею представления Сергея Бобровского к государственной награде
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил идею представления российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского к государственной награде в случае завоевания Кубка Стэнли.

«Надеюсь, в этот раз Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Удачи ему и его команде! Я рад и счастлив, что судьба меня свела в работе с такими игроками, как Сергей. Это большая честь и радость для любого тренера.

– Как вы относитесь к идее представить Сергея к государственной награде в случае победы в Кубке Стэнли?
– Он живёт и работает на благо России, но это не тот случай. Я считаю, что надо отмечать заслуги спортсменов государственными наградами, только когда они выступают на соревнованиях со сборной России или внутри страны, – цитирует Быкова Metaratings.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
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