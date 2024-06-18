Быков оценил идею представления Сергея Бобровского к государственной награде

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил идею представления российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского к государственной награде в случае завоевания Кубка Стэнли.

«Надеюсь, в этот раз Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Удачи ему и его команде! Я рад и счастлив, что судьба меня свела в работе с такими игроками, как Сергей. Это большая честь и радость для любого тренера.

– Как вы относитесь к идее представить Сергея к государственной награде в случае победы в Кубке Стэнли?

– Он живёт и работает на благо России, но это не тот случай. Я считаю, что надо отмечать заслуги спортсменов государственными наградами, только когда они выступают на соревнованиях со сборной России или внутри страны, – цитирует Быкова Metaratings.