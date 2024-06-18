Скаут НХЛ сравнил нападающего «Торпедо» Никиту Артамонова с Кириллом Капризовым

Один из скаутов НХЛ сравнил нападающего «Торпедо» Никиту Артамонова с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым. Артамонов расположился на седьмой строчке в топ-10 левых нападающих драфта-2024 по версии сайта НХЛ.

«Он напоминает мне Кирилла Капризова в том же возрасте. Может быть, с меньшей способностью решать исходы матчей, но по всем движениям всё выглядит одинаково», — цитирует анонимного скаута Daily Faceoff.

В прошлом сезоне 18-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 23 очка — забросил семь шаб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету Артамонова пять матчей без набранных очков. Всего в КХЛ форвард набрал 23 (7+16) очка в 60 матчах.