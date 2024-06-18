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Генменеджер «Калгари» заявил, что вратарь Якоб Маркстрём не просил клуб об обмене

Генменеджер «Калгари» заявил, что вратарь Якоб Маркстрём не просил клуб об обмене
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Генеральный менеджер «Флэймз» Крэйг Конрой заявил, что вратарь Якоб Маркстрём не просил руководство об обмене. Контракт шведского вратаря с кэпхитом $ 6 млн рассчитан до завершения сезона-2025/2026. Примечательно, что в соглашении предусмотрен запрет на обмен.

«Якоб никогда не говорил, что хочет уйти из команды. Это обычная спекуляция и вброс дезинформации, но я не думаю, что это справедливо по отношению к нему», – цитирует Конроя пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне 34-летний голкипер провёл 48 матчей с коэффициентом надёжности 2,78 и 90,5% отражённых бросков. Всего в НХЛ Маркстрём сыграл 485 матчей, в которых одержал 215 побед с коэффициентом надёжности 2,73 и 90,9% отражённых бросков. За свою карьеру шведский голкипер выступал за «Флориду», «Ванкувер» и «Калгари».

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