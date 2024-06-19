«Флорида» проиграла первый период, Сергей Бобровский пропустил при игре в большинстве

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы является канадский форвард Коннор Браун. Гол в ворота вратаря «Флориды» Сергея Бобровского был забит «Эдмонтоном» в большинстве.

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Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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