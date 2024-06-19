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Бушар повторил рекорд Коффи в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников

Бушар повторил рекорд Коффи в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри – 31:54 (5x4)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В составе «нефтяников» двумя результативными передачами отметился канадский защитник Эван Бушар, для которого два ассиста стали 24-м и 25-м в нынешнем плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд Пола Коффи по этому показателю.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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