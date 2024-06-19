Бушар повторил рекорд Коффи в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В составе «нефтяников» двумя результативными передачами отметился канадский защитник Эван Бушар, для которого два ассиста стали 24-м и 25-м в нынешнем плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд Пола Коффи по этому показателю.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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