Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в одном плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид записал в свой актив заброшенную шайбу и две голевые передачи. Таким образом, у форварда стало 41 (7+35) очков в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Отметим, теперь Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в рамках одного Кубка Стэнли.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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