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Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в одном плей-офф НХЛ

Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в одном плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид записал в свой актив заброшенную шайбу и две голевые передачи. Таким образом, у форварда стало 41 (7+35) очков в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Отметим, теперь Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в рамках одного Кубка Стэнли.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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