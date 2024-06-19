Коннор Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид записал в свой актив заброшенную шайбу и две голевые передачи. Таким образом, в его активе стало 41 очко в текущем плей-офф НХЛ. На его счету семь заброшенных шайб и 34 ассиста. Благодаря чему Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф, обойдя результат Гретцки (40 очков) 1993 года.

Лидером по очкам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991-м. Третий результат также за Гретцки — 43 в 1988-м.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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