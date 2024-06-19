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Макдэвид создал шедевр в пятом матче финала, совершив роскошный проход с голевой передачей

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. Во втором периоде канадский форвард Коннор Макдэвид совершил невероятный сольный проход, оформив голевую передачу на форварда Кори Перри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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