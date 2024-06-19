Макдэвид стал первым действующим игроком, набравшим 10 очков в финале Кубка Стэнли

В ночь с 18 на 19 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в американском Санрайзе проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов со счётом 4:2 впереди гости, при этом хозяева площадки выигрывают в серии со счётом 3-1 (3:0, 4:1, 4:3, 1:8).
Капитан «Ойлерз» нападающий Коннор Макдэвид набрал в первом и втором периодах три очка по системе «гол+пас», отметившись одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Это позволило Макдэвиду набрать в финальной серии 10 очков (2+8) и стать первым действующим игроком, достигшим такого показателя в финале Кубка Стэнли.
Среди хоккеистов, уже завершивших карьеру, в предыдущий раз такого результата добивался Даниэль Брайер, набравший 12 очков (3+9) в 2010 году за «Филадельфию Флайерз».
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