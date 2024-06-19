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Макдэвид стал первым действующим игроком, набравшим 10 очков в финале Кубка Стэнли

Макдэвид стал первым действующим игроком, набравшим 10 очков в финале Кубка Стэнли
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В ночь с 18 на 19 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в американском Санрайзе проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов со счётом 4:2 впереди гости, при этом хозяева площадки выигрывают в серии со счётом 3-1 (3:0, 4:1, 4:3, 1:8).

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    

Капитан «Ойлерз» нападающий Коннор Макдэвид набрал в первом и втором периодах три очка по системе «гол+пас», отметившись одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Это позволило Макдэвиду набрать в финальной серии 10 очков (2+8) и стать первым действующим игроком, достигшим такого показателя в финале Кубка Стэнли.

Среди хоккеистов, уже завершивших карьеру, в предыдущий раз такого результата добивался Даниэль Брайер, набравший 12 очков (3+9) в 2010 году за «Филадельфию Флайерз».

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