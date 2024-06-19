Вышински допустил, что Бобровский может не выиграть «Конн Смайт» по итогам нынешнего КС

Инсайдер НХЛ Грег Вышински высказался об игре лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в пятом матче серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе. В начале третьего периода «нефтяники» ведут со счётом 4:3, а Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи, одна из которых вышла невероятной по красоте.

«Должен отметить, что сегодня вечером на рынке ставок на «Конн Смайт Трофи» произошли серьезные изменения», — написал Вышински в социальных сетях, добавив эмодзи с удивлёнными глазами.

Напомним, «Конн Смайт Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, лучше всех проявившему себя в плей-офф.

Отметим, что ранее основным кандидатом на данную индивидуальную награду считался российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, однако в прошлом матче он был заменён после того, как пропустил пять шайб, а в сегодняшней игре к данной минуте не смог выручить свою команду уже в четырёх случаях.

На данный момент «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: