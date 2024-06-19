Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вышински допустил, что Бобровский может не выиграть «Конн Смайт» по итогам нынешнего КС

Вышински допустил, что Бобровский может не выиграть «Конн Смайт» по итогам нынешнего КС
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Грег Вышински высказался об игре лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в пятом матче серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе. В начале третьего периода «нефтяники» ведут со счётом 4:3, а Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи, одна из которых вышла невероятной по красоте.

«Должен отметить, что сегодня вечером на рынке ставок на «Конн Смайт Трофи» произошли серьезные изменения», — написал Вышински в социальных сетях, добавив эмодзи с удивлёнными глазами.

Напомним, «Конн Смайт Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, лучше всех проявившему себя в плей-офф.

Отметим, что ранее основным кандидатом на данную индивидуальную награду считался российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, однако в прошлом матче он был заменён после того, как пропустил пять шайб, а в сегодняшней игре к данной минуте не смог выручить свою команду уже в четырёх случаях.

На данный момент «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-1.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    
Материалы по теме
«Тревожный звонок». Верит ли «Флорида» в Бобровского после провала в матче финала НХЛ?
Видео
«Тревожный звонок». Верит ли «Флорида» в Бобровского после провала в матче финала НХЛ?

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android