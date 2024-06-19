Защитник Филип Гронек подписал новый долгосрочный контракт с «Ванкувером»

Чешский защитник Филип Гронек подписал с «Ванкувер Кэнакс» новый контракт на восемь лет и $ 58 млн, сообщает официальный сайт НХЛ.

Кэпхит хоккеиста по новому соглашению составит $ 7,25 млн за сезон. Чех мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

«Это то, о чём мы в течении некоторого времени разговаривали с Филипом и его агентом Алланом Уолшем, и я думаю, что несмотря на то, что у нас оставались права на него ещё на год, для нашей команды было важным продлить с ним контракт», — приводит слова генерального менеджера «Кэнакс» Патрика Альвина пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний Гронек сыграл в 94 матчах за «косаток» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 50 (6+44) очков.

Напомним, «Ванкувер» завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли во втором раунде, уступив в серии «Эдмонтон Ойлерз» (3-4).

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