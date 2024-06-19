Четыре очка Макдэвида помогли «Ойлерз» обыграть «Флориду» и вернуть серию в Эдмонтон
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В Санрайзе (США) завершился пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).
НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5) 0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4) 0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5) 1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5) 1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4) 2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5) 3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5) 3:5 Макдэвид – 59:41 (en)
Главным героем встречи стал звёздный нападающий и капитан гостей Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Также шайбами в составе «Эдмонтона» отличились Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри.
У «Флориды» голы забили Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился в этой игре 19 сейвами.
Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.
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