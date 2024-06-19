Четыре очка Макдэвида помогли «Ойлерз» обыграть «Флориду» и вернуть серию в Эдмонтон

В Санрайзе (США) завершился пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий и капитан гостей Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Также шайбами в составе «Эдмонтона» отличились Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри.

У «Флориды» голы забили Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился в этой игре 19 сейвами.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.