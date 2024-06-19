Защитник «Эдмонтона» Бушар побил рекорд Пола Коффи в истории плей-офф НХЛ
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В ночь с 18 на 19 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в американском Санрайзе завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3, при этом хозяева площадки продолжают лидировать в серии — 3-2 (3:0, 4:1, 4:3, 1:8, 3:5).
НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5) 0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4) 0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5) 1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5) 1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4) 2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5) 3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5) 3:5 Макдэвид – 59:41 (en)
В составе «Ойлерз» тремя результативными передачами отметился канадский защитник Эван Бушар, на счету которого теперь 26 ассистов в текущем плей-офф. Таким образом, Бушар смог побить исторический рекорд Пола Коффи по количеству результативных передач в одном плей-офф среди защитников — прежнее достижение составляло 25 ассистов.
Шестой матч финальной серии между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» пройдёт в канадском Эдмонтоне.
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