Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Эдмонтона» Бушар побил рекорд Пола Коффи в истории плей-офф НХЛ

Защитник «Эдмонтона» Бушар побил рекорд Пола Коффи в истории плей-офф НХЛ
Комментарии

В ночь с 18 на 19 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в американском Санрайзе завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3, при этом хозяева площадки продолжают лидировать в серии — 3-2 (3:0, 4:1, 4:3, 1:8, 3:5).

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    

В составе «Ойлерз» тремя результативными передачами отметился канадский защитник Эван Бушар, на счету которого теперь 26 ассистов в текущем плей-офф. Таким образом, Бушар смог побить исторический рекорд Пола Коффи по количеству результативных передач в одном плей-офф среди защитников — прежнее достижение составляло 25 ассистов.

Шестой матч финальной серии между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» пройдёт в канадском Эдмонтоне.

Материалы по теме
Макдэвид стал первым действующим игроком, набравшим 10 очков в финале Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android