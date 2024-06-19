Защитник «Эдмонтона» Бушар побил рекорд Пола Коффи в истории плей-офф НХЛ

В ночь с 18 на 19 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в американском Санрайзе завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3, при этом хозяева площадки продолжают лидировать в серии — 3-2 (3:0, 4:1, 4:3, 1:8, 3:5).

В составе «Ойлерз» тремя результативными передачами отметился канадский защитник Эван Бушар, на счету которого теперь 26 ассистов в текущем плей-офф. Таким образом, Бушар смог побить исторический рекорд Пола Коффи по количеству результативных передач в одном плей-офф среди защитников — прежнее достижение составляло 25 ассистов.

Шестой матч финальной серии между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» пройдёт в канадском Эдмонтоне.