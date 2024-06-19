Макдэвид стал автором исторического достижения в финалах Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) завершился пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий и капитан гостей Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. При этом, канадец выдал второй в своей карьере трёхочковый период в финале Кубка Стэнли, набрав три результативных балла во второй 20-минутке сегодняшнего матча. Примечательно, что Макдэвид сделал это в одном финале и в двух матчах кряду, что ранее не удавалось никому в истории НХЛ. Два единственных игрока в истории лиги помимо Макдэвида, которые также отметились двумя трёхочковыми периодами в решающей серии сезона, были Берни Джоффрион (6-й матч в 1955 году и 4-й матч в 1959) и Стэн Микита (5-й матч в 1961 и 5-й матч в 1973).

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

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