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Макдэвид забросил в пустые ворота «Флориды» после фантастического спасения Мэттью Ткачука

В Санрайзе (США) завершился пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Пятую шайбу гостей в этой встрече забросил звёздный нападающий Коннор Макдэвид, поразив пустые ворота соперника в концовке матча. Этому голу предшествовало невероятное спасение форварда «Пантерз» Мэттью Ткачука, доставшего шайбу клюшкой в падении с ленточки собственных ворот.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивого эпизода в концовке встречи:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

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